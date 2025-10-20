Pavard | I tifosi mi mancavano in Italia era proibito Ecco il Marsiglia che voglio

Inter News 24 Le parole di Benjamin Pavard, difensore francese ex Inter, sulla sua nuova avventura al Marsiglia. Tutti i dettagli in merito. Benjamin Pavard ha parlato a ici Provence della sua nuova avventura al Marsiglia e del passato all’ Inter. L’IMPATTO CON IL MARSIGLIA – Fin dal primo giorno sono stato accolto molto bene. Dallo staff, dai giocatori, dalla dirigenza, da tutti. Mi sono sentito subito a mio agio in questa squadra. E credo che questo si rifletta nelle mie prestazioni, e anche a livello collettivo, perché stiamo ottenendo risultati. C’è un’ottima atmosfera qui. E spero che continui così. 🔗 Leggi su Internews24.com

