Paura per l' ex stella del Real Madrid | colpito da ictus è stato trasportato d' urgenza in ospedale Come sta
Paura per l'ex stella del Real Madrid Royston Drenthe, colpito da ictus e tuttora ricoverato in ospedale. A dare comunicazione ufficiale del grave problema di salute di cui è rimasto vittima l'olandese è stata la società FC Der Rebellen, squadra amatoriale in cui militano tanti ex giocatori professionisti tra cui per l'appunto anche il 38enne. I fatti si sono verificati, stando a quando riportato nella nota ufficiale, lo scorso 17 ottobre, ma a parte il ricovero in ospedale non sono state fornite ulteriori informazioni né sulle circostanza del malore né tantomento sulle attuali condizioni fisiche dell'ex merengue. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
