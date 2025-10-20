Paura per l'ex stella del Real Madrid Royston Drenthe, colpito da ictus e tuttora ricoverato in ospedale. A dare comunicazione ufficiale del grave problema di salute di cui è rimasto vittima l'olandese è stata la società FC Der Rebellen, squadra amatoriale in cui militano tanti ex giocatori professionisti tra cui per l'appunto anche il 38enne. I fatti si sono verificati, stando a quando riportato nella nota ufficiale, lo scorso 17 ottobre, ma a parte il ricovero in ospedale non sono state fornite ulteriori informazioni né sulle circostanza del malore né tantomento sulle attuali condizioni fisiche dell'ex merengue. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Paura per l'ex stella del Real Madrid: colpito da ictus, è stato trasportato d'urgenza in ospedale. Come sta