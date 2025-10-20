Paura Lazio Sarri gela Lotito | valigie pronte

La Lazio vive uno dei momenti più difficili dell’era Lotito: mercato bloccato, infortuni a catena e un Sarri sempre più esasperato. A Formello si respira un’aria pesante, di quelle che lasciano il segno. La Lazio attraversa un periodo complicato, forse il più complesso da quando Claudio Lotito è alla guida del club. I risultati non arrivano, gli infortuni continuano a moltiplicarsi e il mercato, di fatto, è fermo. Una situazione che ha logorato l’ambiente, lasciando tutti con un grande punto interrogativo sul futuro. E al centro di questa tempesta c’è Maurizio Sarri, che non ha mai nascosto il proprio malcontento, ma che, nonostante tutto, continua a lottare per tenere in piedi una squadra in evidente difficoltà. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com © Glieroidelcalcio.com - Paura Lazio, Sarri gela Lotito: valigie pronte

