Paura in volo batteria al litio prende fuoco su un aereo Air China

Tgcom24.mediaset.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Momenti di panico a bordo di un volo Air China da Hangzhou a Incheon: una batteria al litio contenuta nel bagaglio a mano di un passeggero ha preso fuoco nel vano sopra i sedili. Le fiamme hanno generato paura tra i presenti, subito assistiti dall'equipaggio. L'aereo è stato costretto a un atterraggio d'emergenza a Shanghai. Nessun ferito, come confermato dalla compagnia, che ha spiegato di aver seguito le procedure previste in casi simili. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

paura in volo batteria al litio prende fuoco su un aereo air china

© Tgcom24.mediaset.it - Paura in volo, batteria al litio prende fuoco su un aereo Air China

Scopri altri approfondimenti

paura volo batteria litioAir China, batteria al litio prende fuoco su volo: atterraggio d’emergenza - Momenti di paura su un volo Air China partito da Hangzhou e diretto a Incheon, in Corea del Sud, costretto a un atterraggio d’emergenza a Shanghai dopo l’incendio di una batteria ... Si legge su ilmessaggero.it

paura volo batteria litioIl video della power bank che prende fuoco durante il volo: paura tra i passeggeri e atterraggio di emergenza - Attimi di paura e apprensione a bordo di un volo Air China, costretto a un atterraggio di emergenza a causa di una power bank. Scrive blitzquotidiano.it

paura volo batteria litioIncendio a bordo di un aereo Air China, batteria esplode nel bagaglio a mano dentro la cappelliera: il video - Un volo Air China diretto in Corea del Sud è stato costretto a un atterraggio d’emergenza dopo che una batteria al litio ha preso fuoco in un bagaglio a mano. Da virgilio.it

Cerca Video su questo argomento: Paura Volo Batteria Litio