Paura in volo batteria al litio prende fuoco su un aereo Air China
Momenti di panico a bordo di un volo Air China da Hangzhou a Incheon: una batteria al litio contenuta nel bagaglio a mano di un passeggero ha preso fuoco nel vano sopra i sedili. Le fiamme hanno generato paura tra i presenti, subito assistiti dall'equipaggio. L'aereo è stato costretto a un atterraggio d'emergenza a Shanghai. Nessun ferito, come confermato dalla compagnia, che ha spiegato di aver seguito le procedure previste in casi simili. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Scopri altri approfondimenti
Leggo. . Momenti di paura a bordo di un volo #AirChina, costretto a un atterraggio d’emergenza dopo che una power bank ha preso fuoco durante il viaggio. Secondo quanto riportato dalla compagnia aerea, la batteria al litio contenuta nel bagaglio a mano di - facebook.com Vai su Facebook
Paura sul volo Fiumicino-Amburgo: odore di bruciato a bordo https://ilfaroonline.it/2025/10/14/paura-sul-volo-fiumicino-amburgo-odore-di-bruciato-a-bordo/620648/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter… #news #notizie #cronaca - X Vai su X
Air China, batteria al litio prende fuoco su volo: atterraggio d’emergenza - Momenti di paura su un volo Air China partito da Hangzhou e diretto a Incheon, in Corea del Sud, costretto a un atterraggio d’emergenza a Shanghai dopo l’incendio di una batteria ... Si legge su ilmessaggero.it
Il video della power bank che prende fuoco durante il volo: paura tra i passeggeri e atterraggio di emergenza - Attimi di paura e apprensione a bordo di un volo Air China, costretto a un atterraggio di emergenza a causa di una power bank. Scrive blitzquotidiano.it
Incendio a bordo di un aereo Air China, batteria esplode nel bagaglio a mano dentro la cappelliera: il video - Un volo Air China diretto in Corea del Sud è stato costretto a un atterraggio d’emergenza dopo che una batteria al litio ha preso fuoco in un bagaglio a mano. Da virgilio.it