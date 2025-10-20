Paura a Roma | 20enne brandisce coltello tra i passanti era ricercato

Romatoday.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Brandiva un coltello tra i passanti. Paura a Roma, dove un giovane ha scatenato il panico in strada a Castel Sant'Angelo. A bloccare il 20enne originario del Senegal - che risultava ricercato - sono stati gli agenti della polizia locale.I fatti sono accaduti nella mattinata di domenica 19 ottobre. 🔗 Leggi su Romatoday.it

