Patuanelli a SkyTg24 | Appendino? Non c’è nessun caso all’interno del M5s lei resta figura cardine – Video

Ilfattoquotidiano.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“ Il futuro di Chiara Appendino, se lei lo vorrà ovviamente, sarà sempre nel Movimento 5 stelle di cui lei è una figura cardine. È uno dei primi grandi sindaci che abbiamo avuto e una persona per bene. Non vedo nessun caso Appendino, ha semplicemente espresso delle considerazioni, in parte condivisibili anche secondo me, rispetto ad alcuni elementi e alcuni temi, però credo l’abbia fatto in un contesto interno, in cui è normale che si facciano discussioni”. Lo ha dichiarato il capogruppo del M5S al Senato Stefano Patuanelli, ospite a Start su Sky TG24. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

