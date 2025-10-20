Pattinaggio di figura Papadakis puntualizza | Ho lasciato le competizioni perché c’é un ambiente non sano
Ieri si è conclusa sul ghiaccio di Angers la prima tappa valida per il circuito ISU Grand Prix 2025-2026 di pattinaggio di figura. Un appuntamento particolarmente importante, in quanto ha visto il debutto assoluto della coppia di nuova formazione composta da Laurence Fournier Beaudry-Guillaume Cizeron, i quali si sono subito imposti sulla concorrenza, scollinando ben oltre la soglia dei 200 punti nel totale. Si tratta di un responso molto chiaro. Il cavaliere che ha già vinto con Gabriella Papadakis un argento a Pyeongchang e un oro a Pechino, si è candidato con la sua nuova partner a sparigliare totalmente le carte nella danza sul ghiaccio, con l’obiettivo di insidiare fin da subito la top 3. 🔗 Leggi su Oasport.it
