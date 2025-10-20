Pattinaggio di figura | chi rema contro Guignard-Fabbri? Spaventa il feedback del GP De France

Rabbia, frustrazione, confusione, voglia di vederci chiaro. Non è facile descrivere lo stato d’animo di appassionati e addetti ai lavori italiani dopo il Grand Prix De France, tappa d’apertura del circuito ISU Grand Prix 2025-2026 di pattinaggio di figura, contrassegnata dall’attesissimo debutto di Charléne Guignard-Marco Fabbri, piazzatisi tra lo sgomento generale al quarto posto dopo due segmenti fortemente penalizzati dalla valutazione del pannello giudicante. Sul ghiaccio dell’Iceparc di Angers si è consumato qualcosa di sinistro, di cui avevamo già avuto l’antipasto in precedenza. Per buona parte del quadriennio, gli allievi di Barbara Fusar Poli hanno sempre gravitato gerarchicamente in top 3, cedendo sempre il passo a Madison Chock-Evan Bates e battagliando di tanto in tanto con i canadesi Piper Gilles-Paul Poirier. 🔗 Leggi su Oasport.it

