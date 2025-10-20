Pattinaggio artistico a rotelle | Gioia Fiori show ai Mondiali! L’azzurra avvicina i 90 punti nello short Costa leader

Un risultato eccezionale, che va al di là della posizione in classifica. Gioia Fiori ha infatti conquistato il secondo posto nello short dei Campionati Mondiali 2025 di pattinaggio artistico a rotelle, rassegna in fase di svolgimento a Pechino, sciorinando una prestazione vicina ai 90 punti. Numeri da record per l’azzurra, la quale ha dovuto cedere il passo soltanto all’alieno portoghese Madalena Costa, al primo anno nella massima categoria. L’atleta laziale, in questa stagione costantemente in grande confidenza con il segmento più breve, ha ricevuto una qualità di esecuzione positiva in tutti e sei elementi in programma, snocciolati in un layout da urlo: veloce e scorrevole in tal senso la combinazione inaugurale triplo toelooptriplo toeloopdoppio loop, come il triplo salchow e il doppio axel. 🔗 Leggi su Oasport.it

