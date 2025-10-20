Patente e revisioni dal 1° novembre aumentano i costi

Firenze, 20 ottobre 2025 – Conseguire la patente o sostenere la revisione dell’auto costerà di più. Dal 1° novembre 2025 scattano infatti gli aumenti stabiliti dal ministero d elle Infrastrutture e dei Trasporti, che ha aggiornato con un nuovo decreto le tariffe per gli esaminatori e per alcune operazioni legate alla motorizzazione. L’incremento, che riguarda in particolare gli esami di guida, è legato alla revisione di una norma risalente al 1986 e porterà a raddoppiare il costo delle sedute d’esame per le autoscuole, passando da circa 120-130 euro a 275 euro per ogni missione, cioè per ogni sessione di prova pratica con 6-7 candidati. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Patente e revisioni, dal 1° novembre aumentano i costi

