Pasti per la famiglia in 15 minuti Il Multicooker 12-in-1 è l’elettrodomestico tutto in uno che non sapevi di desiderare

20 ott 2025

Ci piace cucinare, ma magari ci manca il tempo, abbiamo poco spazio, ma non vogliamo rinunciare a quegli elettrodomestici che ci semplificano la vita, e vogliamo preparare pasti per tutta la famiglia in pochissimo tempo. C’è un oggetto tutto in uno che non sapevamo di desiderare e che diventa l’alleato da avere a casa per i pranzi e le cene. Di che cosa si tratta? Del multicooker 12 in 1 di Ninja che include guida alle ricette, teglia e padella. E che ora possiamo acquistare con un ribasso mai visto: infatti lo sconto ammonta al 43% sul prezzo consigliato e non ci serve nient’altro per preparare tutti i nostri piatti preferiti con pochissimo sforzo. 🔗 Leggi su Dilei.it

