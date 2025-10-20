Passerini sul Milan e Leao | Modric tocca anche Leao Fa una cosa che con Ibrahimovic …
Il giornalista Carlos Passerini racconta un retroscena sul Milan, su Leao, su Modric e su Ibrahimovic. Ecco di cosa si tratta e le sue parole a Sportitalia. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Passerini: "Rabiot e Modric stanno consentendo al Milan di fare il salto di qualità" - X Vai su X
Passerini sul Milan: “Modric e Rabiot hanno cambiato le regole”. Un centrocampo da protagonista assoluta! ? #Milan #Modric #Rabiot #SerieA #Calcio #Football - facebook.com Vai su Facebook
Passerini: "Mi raccontano che Rafa si mette sull'attenti quando c'è Modric" - Carlos Passerini, collega del Corriere della Sera che segue da vicino le vicende legate al Milan, è stato ospite di Sportitalia all'indomani della vittoria ... Segnala milannews.it
Passerini rivelazione sul Milan: “Leao con Modric che non faceva neanche quando c’era Ibrahimovic” - Il giornalista Carlos Passerini racconta un retroscena sul Milan, su Leao, su Modric e su Ibrahimovic. Da msn.com
Verso Milan-Fiorentina: Leao in campo dal 1'. Loftus out, pronto Saele da trequartista - 1): MAIGNAN; TOMORI, GABBIA, PAVLOVIC; ATHEKAME, FOFANA, MODRIC, RICCI, BARTESAGHI; SAELEMAEKERS; LEAO. Segnala milannews.it