Passerini sul Milan e Leao | Modric tocca anche Leao Fa una cosa che con Ibrahimovic …

Pianetamilan.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il giornalista Carlos Passerini racconta un retroscena sul Milan, su Leao, su Modric e su Ibrahimovic. Ecco di cosa si tratta e le sue parole a Sportitalia. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

passerini sul milan e leao modric tocca anche leao fa una cosa che con ibrahimovic 8230

© Pianetamilan.it - Passerini sul Milan e Leao: “Modric tocca anche Leao. Fa una cosa che con Ibrahimovic …”

