Passerini rivelazione sul Milan | Leao con Modric che non faceva neanche quando c’era Ibrahimovic

Il giornalista Carlos Passerini racconta un retroscena sul Milan, su Leao, su Modric e su Ibrahimovic. Ecco di cosa si tratta e le sue parole a Sportitalia. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Passerini rivelazione sul Milan: “Leao con Modric che non faceva neanche quando c’era Ibrahimovic”

