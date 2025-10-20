Passeggiate d’autunno nei giardini di Villa Arconati

Milano, 20 ottobre 2025 – Torna l'appuntamento con le passeggiate d'autunno guidate per ammirare il feuillage autunnale di Villa Arconati a Bollate. Nella piccola Versailles alle porte di Milano, l'autunno è la stagione in cui la natura si trasforma, tingendo ogni foglia con pennellate d’oro, ambra e rosso, mentre la terra, umida e profumata, si prepara al riposo dell’inverno. Ville Aperte pronte al gran finale. Tour moderno dalla storia al gusto Passeggiare tra i viali dorati, nel giardino o nel bosco, è come attraversare una poesia: ogni passo scricchiola sotto i piedi, ogni albero sussurra una storia, ogni ombra si allunga per trattenere ancora un po’ la luce dorata del giorno. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Passeggiate d’autunno nei giardini di Villa Arconati

Altre letture consigliate

L'autunno offre temperature ideali per lunghe passeggiate sul mare e nel centro o per un po' di Wellness condiviso. —— #VisitLoano #LigurianRiviera #LoanoWellnessAndSport - facebook.com Vai su Facebook

Passeggiate d’autunno nei giardini di Villa Arconati - Dal 21 al 24 ottobre ci sarà l’occasione di lasciarsi affascinare dal volto più romantico della piccola Versailles alle porte di Milano ... Come scrive ilgiorno.it

Viaggi d’autunno: nelle Ville Venete tra affreschi, giardini e vino nuovo - Il prossimo weekend, oltre 100 dimore storiche tra Veneto e Friuli Venezia Giulia aprono le porte al pubblico con visite guidate, degustazioni, laboratori e percorsi tematici per un fine settimana tra ... iodonna.it scrive

Passeggiate ed escursioni a Bologna: il programma di Fondazione Villa Ghigi - Bologna, 24 marzo 2023 – Passeggiate e trekking nel verde smeraldo al giallo pastello: sono le sfumature che colorano le colline bolognesi da marzo a novembre. Scrive ilrestodelcarlino.it