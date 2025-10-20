Passeggiata in vigna con degustazione vini

Domenica 16 Novembre 2025 ti aspettiamo in cantina Monte del Frà per vivere una suggestiva passeggiata in vigneto e una degustazione di vini selezionati locali.SAGRE, FESTE ED EVENTI ENOGASTRONOMICI A VERONA E IN PROVINCIA: TUTTI GLI APPUNTAMENTI DEL 2025La guida ambientale Elena @OrmeLeggere vi. 🔗 Leggi su Veronasera.it

