Passeggero cieco derubato sul tram Mi hanno colpito perché indifeso Dolore per la città

Firenze, 20 ottobre 2025 – I borseggi in tramvia, raccontano le cronache, sembrano essere diventati una triste quotidianità; ma quando la vittima prescelta è un passeggero non vedente, ‘scelto’ in mezzo a una carrozza dove si sta fitti come sardine perché più facile da derubare, l’amarezza è ancora maggiore. È la brutta esperienza che ha vissuto l’altra mattina Marco, 72 anni, medico in pensione. “Era un po’ che non prendevo la T2, ma dovevo andare alla stazione per delle pratiche e così verso le 12,20 io e mia moglie siamo saliti sul tram alla fermata Buonsignori-Liceo da Vinci – premette il pensionato – Era sovraffollato, perciò ci siamo fermati vicino all’obliteratrice: io mi reggevo al palo con una mano e a mia moglie con l’altra per non cadere”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

