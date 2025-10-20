Passano i carabinieri mentre sta forzando la saracinesca di un bar | in manette

Napolitoday.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I carabinieri della sezione radiomobile di Torre Annunziata, alle porte di Napoli, hanno arrestato per tentato furto un 43enne del posto già noto alle forze dell'ordine: durante un servizio di controllo del territorio, i militari hanno notato un uomo forzare la saracinesca di un bar in corso. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

