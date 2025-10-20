Partono oggi i lavori per rifare via Manzoni a Posillipo | dureranno un anno e mezzo stop alla sosta
Partono oggi i lavori per rifare via Manzoni a Posillipo. I pini saranno sostituiti dai platani. I cantieri dureranno un anno e mezzo. Il piano viabilità. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
#BluesNight | #OGGI | #Sabato 18 #Ottobre con i: BLACK CAT BONES I Black Cat Bones partono dal Chicago Blues per arrivare al Jump, filone dalle forti influenze swing. La sezione ritmica è formata da Lorenzo Francocci alla batteria e da Lucio Carletti al ba - facebook.com Vai su Facebook
Ciclovia del Sole . Partono oggi i lavori - riqualificazione del tratto della Ciclovia del Sole dal Ponte XX Settembre al chiosco di viale Galilei all’incrocio con via Protche: si tratta di uno dei ... Scrive lanazione.it
Contrordine, i lavori sul ponte partono oggi - Sarà instaurato un senso unico alternato per tutto il tempo di lavorazione, indicativamente 60 ... Lo riporta ilgiorno.it
Stadio, l’ora della verità. Oggi partono i lavori. Gemignani rassicura - Dopo mesi di rimpallo e rimandi non appena il presidente Manrico Gemignani ha ottenuto l’ok dal Comune ... Si legge su lanazione.it