Parma visite importante in casa crociata Ecco l’indiscrezione in casa gialoblu

Parma, visita d’eccezione al centro sportivo: Gattuso e il suo staff presenti all’allenamento Giornata speciale per il Parma, che si prepara ad accogliere ospiti d’eccezione al centro sportivo Mutti Training Center. Il club gialloblù avrà infatti la visita dell’attuale Commissario Tecnico della Nazionale, Gennaro Gattuso, accompagnato dal suo staff tecnico. Un evento importante, che aggiunge . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Parma, visite importante in casa crociata. Ecco l’indiscrezione in casa gialoblu

Contenuti che potrebbero interessarti

L'ex sindaco tuona: "A Parma non si possono prenotare visite oculistiche o colonscopie con il servizio sanitario pubblico" - facebook.com Vai su Facebook

Botta e risposta Vignali-Fabi: «Visite bloccate, cittadini fantasma» «No, i tempi d'attesa sono rispettati» - X Vai su X

Parma, Simy: "Spero di poter anche dare una mano e fare qualcosa insieme di importante" - Quest'oggi, in casa Parma, è stato anche il giorno di Simy, che ha così parlato ai canali ufficiali del club: "L’impatto è stato positivo fin dall’inizio, arrivare a Parma è ... Riporta tuttomercatoweb.com

Parma sconfitto in casa dal Lecce - 2 per il tecnico gialloblu Carlos Cuesta, che nella seconda gara casalinga di fila conferma il duo Cutrone- Da rainews.it

Parma, da De Zerbi a Gattuso. Krause vuole un nome importante per la panchina - Con Beppe Iachini che appare sempre più lontano dalla riconferma sulla panchina in casa Parma si susseguono le voci sul possibile allenatore che guiderà la squadra nella prossima stagione. Come scrive tuttomercatoweb.com