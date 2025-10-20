Parma oggi riposo martedì Gattuso al Mutti Training Center

Dopo il pari senza gol di Marassi contro il Genoa, Carlos Cuesta ha dato un giorno di riposo ai suoi ragazzi. Il ritrovo è fissato per domani, martedì 21 ottobre al Mutti Training Center dove è attesa la visita del CT Gattuso accompagnato da Leonardo Bonucci, Gigi Buffon e il suo secondo Luigi. 🔗 Leggi su Parmatoday.it