Cos’è Kynmobi e come funziona. Kynmobi è il primo film sublinguale di apomorfina cloridrato disponibile in Italia per il trattamento on demand degli episodi “off” nei pazienti adulti con malattia di Parkinson non controllati dalla terapia orale. Gli episodi “off” rappresentano momenti in cui i farmaci abituali non sono più efficaci, causando rigidità, tremori e difficoltà nei movimenti, limitando autonomia e qualità della vita. Il trattamento on demand permette di intervenire rapidamente e in modo mirato, migliorando la gestione dei sintomi durante la giornata. Somministrazione innovativa e vantaggi. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Parkinson, Kynmobi arriva in Italia: il film sublinguale per gli episodi “off”