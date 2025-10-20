Parigi il VIDEO del furto al Louvre | ladro travestito da operaio con gilet giallo armeggia su teca con smerigliatrice angolare

I rapinatori hanno quindi puntato alla Galleria Apollo, dove sono custoditi i celebri gioielli della Corona di Francia, riuscendo a trafugare 9 preziosi pezzi prima di darsi alla fuga Un ladro vestito da operaio con un gilet giallo che armeggia su una teca del museo per romperla con una smeri. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Parigi, il VIDEO del furto al Louvre: ladro travestito da operaio con gilet giallo armeggia su teca con smerigliatrice angolare

Altri contenuti sullo stesso argomento

Come si è svolto il furto al Louvre di Parigi, mentre il museo era aperto e la sicurezza presente - X Vai su X

Come si è svolto il furto al Louvre di Parigi, mentre il museo era aperto e la sicurezza presente - facebook.com Vai su Facebook

Il video che riprende il furto al Louvre: la dinamica della rapina e quali gioielli sono stati presi - Un video ha ripreso il furto al Louvre avvenuto domenica mattina e che ha permesso a quattro rapinatori di arraffare un ricchissimo bottino dal valore ... Come scrive fanpage.it

Il video dell’incredibile furto al Louvre, un ladro in gilet giallo taglia la teca con i gioielli - La Tv francese ha diffuso un video girato da un turista con il cellulare. msn.com scrive

Furto al Louvre di Parigi, il museo resta chiuso anche oggi. Proseguono le indagini - Leggi su Sky TG24 l'articolo Furto al Louvre di Parigi, il museo resta chiuso anche oggi. Scrive tg24.sky.it