Parigi il VIDEO del furto al Louvre | 4 ladri a volto scoperto travestiti da operai con gilet giallo 1 armeggia su teca con smerigliatrice angolare

I rapinatori hanno quindi puntato alla Galleria Apollo, dove sono custoditi i celebri gioielli della Corona di Francia, riuscendo a trafugare 9 preziosi pezzi prima di darsi alla fuga Un ladro vestito da operaio con un gilet giallo che armeggia su una teca del museo per romperla con una smeri.

