Parigi furto da film al Louvre | in 7 minuti rubati i gioielli di Napoleone

Tutto è avvenuto in pochi minuti, sette per la precisione: quattro uomini, due vestiti come operai e due ad attenderli a volto coperto, ciascuno su uno scooter TMax, hanno approfittato di un cantiere per entrare al Museo del Louvre, a Parigi, e uscirne con nove gioielli appartenuti all’epoca napoleonica, prima di dileguarsi. Un furto da film avvenuto in pieno giorno, quando i dipendenti avevano appena aperto le porte del museo per accogliere i visitatori, verso le 9.30. Ritrovati due dei nove gioielli rubati. Secondo le prime ricostruzioni, i ladri sono saliti attraverso una lunga scala montata su un camion presente nel cantiere per raggiungere una finestra sulla facciata del museo che guarda la Senna. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Parigi, furto da film al Louvre: in 7 minuti rubati i gioielli di Napoleone

