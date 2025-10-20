Parigi | economia russa sta agonizzando sotti i colpi dell’Ucraina e delle sanzioni

''La Russia è in stallo in Ucraina dopo 100 giorni di guerra e a Putin ora conviene un cessate il fuoco'', ha detto il ministro degli Esteri francese.

