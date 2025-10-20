Parigi colpo al Louvre | rubati gioielli di Napoleone e dell’Imperatrice

Dailynews24.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Rapina in pieno giorno al museo del Louvre, a Parigi. Ad essere stati rubati sono stati nove dei preziosi e storici gioielli appartenenti alla collezione di Napoleone e dellImperatrice. COLPO AL LOUVRE – Stando a quanto rivelato ad alcune fonti locali, il furto sarebbe avvenuto nelle primissime ore dell’apertura del museo. I rapinatori sono entrati nell’edificio . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

Argomenti simili trattati di recente

