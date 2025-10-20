Parigi colpo al Louvre | rubati gioielli di Napoleone e dell’Imperatrice
Rapina in pieno giorno al museo del Louvre, a Parigi. Ad essere stati rubati sono stati nove dei preziosi e storici gioielli appartenenti alla collezione di Napoleone e dell’Imperatrice. COLPO AL LOUVRE – Stando a quanto rivelato ad alcune fonti locali, il furto sarebbe avvenuto nelle primissime ore dell’apertura del museo. I rapinatori sono entrati nell’edificio . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it
Argomenti simili trattati di recente
n questo video girato da un turista si vedono i gioielli di inestimabile valore esposti al Museo del Louvre di Parigi prima che venissero rubati durante il colpo avvenuto domenica 19 ottobre nel celebre museo. Risalenti all’epoca imperiale francese, includono la - facebook.com Vai su Facebook
Furto al Louvre, colpo al museo di Parigi: in pochi minuti rubati i gioielli di Napoleone. Rapina di "valore inestimabile" - X Vai su X
Parigi, rapina al Louvre: rubati gioielli "dal valore inestimabile". Il colpo in 7 minuti - Leggi su Sky TG24 l'articolo Parigi, rapina al Louvre: rubati gioielli 'dal valore inestimabile'. Secondo tg24.sky.it
Furto clamoroso al Louvre: rubati i gioielli di Napoleone. Usato un montacarichi, panico fra i visitatori - Erano in quattro, due nel furgone, due su potenti scooter. Da ansa.it
Furto al Louvre, colpo al museo di Parigi: in pochi minuti rubati i gioielli di Napoleone. Rapina di “valore inestimabile” - Furto al Louvre: in tre, incappucciati, sarebbero riusciti ad entrare sul lato Senna dove erano in corso dei lavori. Da firstonline.info