Pareggio senza reti contro le bianche casacche al Piola Giana continua la striscia positiva Muro Zenti | Pro Vercelli silenziata

Quarto risultato utile consecutivo (tre pareggi, tutti a reti bianche), due lunghezze di vantaggio sulla zona playout: lo 0-0 contro la Pro Vercelli è da bicchiere mezzo pieno per la Giana. Sugli scudi Zenti, decisivo nel salvare la porta gorgonzolese a più riprese. Incipit tendente al biancazzurro, però, ma Akammadu e il rientrante Berretta (dopo l’esperienza con l’Italia U20 ai Mondiali) non spaventano Livieri. Tutt’altro dall’altra parte: Comi mette fuori un’occasionissima, Zenti si supera sul tiro a botta sicura firmato Iotti. All’intervallo cambio forzato per Espinal: fuori Gabbiani per un colpo al volto, dentro Vitale (che sciupa poi un pallone ghiotto). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Pareggio senza reti contro le “bianche casacche“ al Piola. Giana, continua la striscia positiva. Muro Zenti: Pro Vercelli silenziata

