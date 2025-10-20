Parco di Villa Bombrini via libera dalla giunta | si riqualifica l’area ex Ilva di Cornigliano

Genovatoday.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La giunta comunale di Genova ha dato il via libera all’addendum all’accordo con Società per Cornigliano per la progettazione e la realizzazione del nuovo parco di Villa Bombrini, che sorgerà su parte delle aree dismesse dell’ex Ilva. L’iniziativa, promossa dagli assessori Francesca Coppola. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

