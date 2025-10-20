Parco di Villa Bombrini via libera dalla giunta | si riqualifica l’area ex Ilva di Cornigliano

La giunta comunale di Genova ha dato il via libera all’addendum all’accordo con Società per Cornigliano per la progettazione e la realizzazione del nuovo parco di Villa Bombrini, che sorgerà su parte delle aree dismesse dell’ex Ilva. L’iniziativa, promossa dagli assessori Francesca Coppola. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Parco di Villa Bombrini, via libera dalla giunta: si riqualifica l'area ex Ilva di Cornigliano - Approvato l'addendum tra Comune e Società per Cornigliano: 13 mila metri quadrati di verde pubblico e spazi per lo sport nasceranno dove un tempo sorgeva il giardino della villa seicentesca

