Parcheggio Staveco a Bologna | il video dopo i lavori
Grazie ai lavori che sono durati mesi, nella zona dell'ex caserma Staveco i posti auto passano da 180 a poco più di 300. Video Francesco Moroni . 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Ecco a voi il nuovo parcheggio ex Staveco. La riapertura, dopo i lavori di riqualificazione, è prevista per lunedì 20 ottobre. ? - facebook.com Vai su Facebook
Cosa cambia al parcheggio Staveco di Bologna? Entrate e posti auto - L’area sosta ‘vitale’ per servire la zona ‘alta’ del centro è stata ripensata anche per evitare le code sui viali degli automobilisti in attesa. Segnala msn.com
Bologna, il parcheggio Staveco riapre a metà ottobre: «Lieve ritardo sul fine lavori, posti raddoppiati e stop file all'ingresso» - Buone notizie sul fronte parcheggi: a metà ottobre, con un lieve ritardo sull’annunciato fine lavori di fine settembre, riapriranno i cancelli di Staveco. Lo riporta corrieredibologna.corriere.it