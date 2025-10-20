Parcheggio Staveco a Bologna | il video dopo i lavori

Ilrestodelcarlino.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Grazie ai lavori che sono durati mesi, nella zona dell'ex caserma Staveco i posti auto passano da 180 a poco più di 300. Video Francesco Moroni  . 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

parcheggio staveco a bologna il video dopo i lavori

© Ilrestodelcarlino.it - Parcheggio Staveco a Bologna: il video dopo i lavori

Contenuti che potrebbero interessarti

parcheggio staveco bologna videoCosa cambia al parcheggio Staveco di Bologna? Entrate e posti auto - L’area sosta ‘vitale’ per servire la zona ‘alta’ del centro è stata ripensata anche per evitare le code sui viali degli automobilisti in attesa. Segnala msn.com

Bologna, il parcheggio Staveco riapre a metà ottobre: «Lieve ritardo sul fine lavori, posti raddoppiati e stop file all'ingresso» - Buone notizie sul fronte parcheggi: a metà ottobre, con un lieve ritardo sull’annunciato fine lavori di fine settembre, riapriranno i cancelli di Staveco. Lo riporta corrieredibologna.corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Parcheggio Staveco Bologna Video