Parcheggi a pagamento c’è l’aggiudicazione definitiva

Tempo di lettura: < 1 minuto L ‘assessore ai Parcheggi Attilio Cappa rende noto che – con determina dirigenziale – è stata certificata l’aggiudicazione definitiva, alla ditta Rti-Tmp srl, per la concessione dei parcheggi a pagamento nella città di Benevento, secondo i canoni del project financing ai sensi dell’articolo 193 del disegno legislativo 36 del 2023. L'articolo proviene da Anteprima24.it. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Parcheggi a pagamento, c’è l’aggiudicazione definitiva

Altre letture consigliate

La Polizia Locale ricorda che da domani, lunedì 20 ottobre 2025, saranno attivate le nuove aree di sosta a pagamento nella Città e al Terminillo per complessivi 383 parcheggi. Per i primi 7 giorni, i cittadini saranno tenuti al pagamento ma, in caso di infrazione - facebook.com Vai su Facebook

Rivoluzione strisce blu a Roma, impennata di parcheggi a pagamento: ecco dove - La mappa dei nuovi parcheggi a pagamento di Roma: le ‘strisce blu’ saranno estese in tutto l’anello ferroviario della Capitale, nella zona del Pigneto, di Ostia lido (in estate), di Ostiense, di ... Lo riporta fanpage.it

Parcheggi a pagamento sotto l’albero di Natale: attivati entro la fine dell'anno 433 degli oltre 800 previsti - Dall’iniziale attivazione prevista per luglio, alla nuova data di massima calcolata – adesso – entro l’inizio del periodo natalizio. Riporta ilmessaggero.it

Roma avrà 30mila parcheggi a pagamento in più: la mappa delle nuove strisce blu - A stabilirlo è una delibera firmata dall’assessore alla Mobilità, Eugenio Patané, e approvata dalla giunta capitolina che prevede da una parte la ... Lo riporta romatoday.it