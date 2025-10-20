Paragon pm a confronto con Aise e Aisi | inchiesta nel vivo

Le indagini sul caso Paragon entrano nella fase più delicata: i vertici di Aise e Aisi, Giovanni Caravelli e Bruno Valensise, sono stati ascoltati come testimoni dai magistrati di Roma e Napoli, in un’audizione riservata che si è svolta nelle scorse settimane e che pesa sull’intero impianto dell’inchiesta. Audizioni e inchiesta, cosa sappiamo finora La . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Paragon, pm a confronto con Aise e Aisi: inchiesta nel vivo

Caso Paragon, sentiti dai pm di Roma e Napoli i vertici di Aise e Aisi - I procuratori di Roma e Napoli hanno sentito come testimoni i direttori dei due principali servizi segreti italiani nell’ambito dell’inchiesta sul caso Paragon. Secondo msn.com

Caso Paragon, il capo dell’Aise nega di aver spiato giornalisti e attivisti: che cosa ha detto al Copasir - In audizione al Copasi, il direttore dell’Aise, Giovanni Caravelli, ha chiarito che i servizi esteri avrebbero usato lo spyware, ma non per controllare giornalisti o attivisti. Come scrive fanpage.it