Papa Leone XIV incontra le vittime di abusi del clero | Ci siamo sentiti ascoltati

Per la prima volta dall’inizio del suo pontificato, Papa Leone XIV ha ricevuto in udienza alcune vittime di abusi sessuali commessi da membri del clero. L’incontro si è svolto con una delegazione dell’associazione internazionale Ending Clergy Abuse (Eca Global), che riunisce sopravvissuti provenienti da tre diversi Paesi. L’udienza, durata circa un’ora, è stata descritta come un momento di dialogo sincero e di ascolto. Al termine, i rappresentanti hanno dichiarato di essersi “sentiti ascoltati”, sottolineando l’importanza simbolica e concreta di un confronto diretto con il Pontefice. #Vaticano Papa #LeoneXIV ha incontrato un gruppo di vittime di abusi da parte del clero. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Papa Leone XIV incontra le vittime di abusi del clero: “Ci siamo sentiti ascoltati”

