Papa Leone riceve alcune vittime di abusi sessuali del clero | Ci siamo sentiti ascoltati
L’udienza all’associazione internazionale Ending Clergy Abuse è la prima del pontificato. In passato Prevost ha detto: “Gli abusi vanno affrontati, non messi nel cassetto”. 🔗 Leggi su Repubblica.it
Tg2. . #PapaLeone chiede un "dialogo inclusivo e costruttivo" per le terre in guerra. E davanti a 70 mila persone proclama 7 nuovi santi, 3 dei quali italiani - facebook.com Vai su Facebook
Il primo documento di papa Leone: la Chiesa dalla parte dei poveri, degli emarginati, perché la fede diventa credibile solo se genera giustizia. Il Punto di padre Antonio Spadaro, del Dicastero Vaticano per la Cultura http://raiplaysound.it/programmi/lafine - X Vai su X
Papa Leone XIV riceve in dono un cavallo purosangue arabo dalla Polonia - Proton, questo il nome dell'animale, è stato donato da un membro della parrocchia di San Adalberto a Londra, ha fatto sapere la sala stampa vaticana. Secondo tg24.sky.it
Papa: riceve card.Cipriani, punito da Bergoglio per pedofilia - Papa Leone XIV ha ricevuto in udienza il cardinale Juan Luis Cipriani Thorne, arcivescovo emerito di Lima (Peru’). Lo riporta farodiroma.it
Papa Leone vede le vittime di abusi del clero: è la prima volta - Nei giorni scorsi il Rapporto annuale aveva evidenziato criticità riguardo alla lentezza con la quale si procede in alcune diocesi ... quotidiano.net scrive