Papa Leone riceve alcune vittime di abusi sessuali del clero | Ci siamo sentiti ascoltati

L’udienza all’associazione internazionale Ending Clergy Abuse è la prima del pontificato. In passato Prevost ha detto: “Gli abusi vanno affrontati, non messi nel cassetto”. 🔗 Leggi su Repubblica.it

