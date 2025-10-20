Papa Leone incontra le vittime di abusi | momento storico

Un fatto che non era mai accaduto prima: Papa Leone XIV oggi ha incontrato le vittime di abusi sessuali da parte del mondo clericale. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Papa Leone incontra le vittime di abusi: momento storico

Tg2. . #PapaLeone chiede un "dialogo inclusivo e costruttivo" per le terre in guerra. E davanti a 70 mila persone proclama 7 nuovi santi, 3 dei quali italiani - facebook.com Vai su Facebook

Dilexi te: la prima Esortazione Apostolica di Papa Leone (Prevost) scritta a 4 mani con Francesco. Al centro, l'Opzione Preferenziale per i Poveri. L'analisi con Padre Antonio Spadaro. https://tinyurl.com/5xmke92a #Oltretevere #Vaticano #PapaLeone #Pap - X Vai su X

Giubileo della Consolazione, Papa alle vittime di abusi del clero: Chiesa si inginocchia - "Il dolore non generi violenza" che "non è l'ultima parola, perché vinta dall'amore che sa perdonare", anche se "la violenza patita non può essere cancellata". Segnala tg24.sky.it

Giubileo della Consolazione, Papa Leone alle vittime di abusi nel clero: "La Chiesa si inginocchia" - “Anche a voi, fratelli e sorelle che avete subito l'ingiustizia e la violenza dell'abuso, Maria ripete oggi: Io sono tua madre”. Da rainews.it

Papa Leone: «Genocidio a Gaza? Per ora la Chiesa non si pronuncia. Israele non risponde neanche agli appelli degli Usa» - Il Papa parla degli abusi come «una vera crisi» della Chiesa che «deve continuare ad affrontare perché non è stata risolta. Come scrive leggo.it