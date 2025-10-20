Papa Leone incontra alcune vittime di violenza e l’associazione Usa per la loro tutela La Rete L’Abuso | Non coinvolti gli italiani

Primo incontro tra Papa Leone e un gruppo di vittime di abusi da parte di sacerdoti. Il Pontefice ha visto gli attivisti dell’Eca, l’Ending Clergy Abuse, rete attiva soprattutto negli Stati Uniti. La Pontificia Commissione per la tutela dei minori aveva presentato qualche giorno fa il Rapporto annuale rilevando la lentezza con la quale si procede in alcune diocesi nell’affrontare la piaga degli abusi. Tra i casi critici era stato segnalato quello dell’Italia, con la replica della Cei che aveva sottolineato quanto invece fatto in termini di formazione e prevenzione. La Commissione, guidata da monsignor Thibault Verny, rilevava nel Rapporto “ una notevole resistenza culturale in Italia nell’affrontare gli abusi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Papa Leone incontra alcune vittime di violenza e l’associazione Usa per la loro tutela. La Rete L’Abuso: “Non coinvolti gli italiani”

