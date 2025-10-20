Papa Leone ha incontrato le vittime di abusi del clero E la prima volta | Ci siamo sentiti ascoltati La commissione denuncia ritardi

Primo incontro oggi tra Papa Leone ed un gruppo di vittime di abusi. Il Pontefice ha visto gli attivisti dell’Eca, l’Ending Clergy Abuse, rete attiva soprattutto negli Stati Uniti. La Pontificia Commissione per la tutela dei minori aveva presentato qualche giorno fa il Rapporto annuale rilevando la lentezza con la quale si procede in alcune diocesi nell’affrontare la piaga degli abusi. Tra i. 🔗 Leggi su Feedpress.me

papa leone ha incontratoPapa Leone ha incontrato le vittime di abusi del clero. E la prima volta: "Ci siamo sentiti ascoltati". La commissione denuncia ritardi - Papa Leone XIV incontra per la prima volta l’associazione ECA: storica apertura del Vaticano al dialogo diretto con le vittime degli abusi del clero. Lo riporta msn.com

papa leone ha incontratoPapa Leone XIV incontra le vittime di abusi del clero, è la prima volta - Il Papa ha ricevuto in Vaticano sei membri della rete Eca (Ending Clergy Abuse) in un incontro definito "un momento significativo di dialogo" sulla piaga degli abusi. msn.com scrive

papa leone ha incontratoPapa Leone XIV vede le vittime di abusi. L'ultimo Rapporto vaticano ha evidenziato «lentezze negli interventi in alcune diocesi» - Per l'attuale Pontefice è il primo incontro con le vittime di sacerdoti pedofili, a quanto si sa. Si legge su msn.com

