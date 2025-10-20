Papa Leone ha incontrato le vittime di abusi del clero E la prima volta | Ci siamo sentiti ascoltati La commissione denuncia ritardi

Primo incontro oggi tra Papa Leone ed un gruppo di vittime di abusi. Il Pontefice ha visto gli attivisti dell’Eca, l’Ending Clergy Abuse, rete attiva soprattutto negli Stati Uniti. La Pontificia Commissione per la tutela dei minori aveva presentato qualche giorno fa il Rapporto annuale rilevando la lentezza con la quale si procede in alcune diocesi nell’affrontare la piaga degli abusi. Tra i. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Papa Leone ha incontrato le vittime di abusi del clero. E la prima volta: "Ci siamo sentiti ascoltati". La commissione denuncia ritardi

