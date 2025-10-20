Paolo Violini | Lavoro con Raffaello e Michelangelo
Il nuovo direttore del laboratorio. Restauro dipinti e materiali lignei del Vaticano: «Opereremo sul “Giudizio universale” e sulla Loggia del Sanzio nel cortile di San Damaso. Quest’ultimo intervento durerà cinque anni». 🔗 Leggi su Laverita.info
