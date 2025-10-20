Paolo Taormina gli amici di Gaetano Maranzano si coprono a vicenda e il suo avvocato lascia l' incarico | gli interrogatori l' omertà e le bugie
Quella che doveva essere una normale notte allo Zen si è trasformata in un dramma con la morte di Paolo Taormina. Nel gruppo di giovani coinvolti nella rissa serale, ora emergono versioni. 🔗 Leggi su Leggo.it
? PAOLO VIVE | Il Renzo Barbera vicino alla famiglia di Paolo Taormina, presente allo stadio in occasione di Palermo-Modena - facebook.com Vai su Facebook
Bonagia in marcia per Paolo Taormina: fiaccole, palloncini e un murale nel quartiere del giovane ucciso https://ift.tt/7rzNPE5 - X Vai su X
Il feretro di Paolo Taormina fatto sfilare davanti al carcere dov'è rinchiuso Gaetano Maranzano - Non una tappa casuale, perché nella casa circondariale “Antonio Lorusso” è rinchiuso Gaetano Maranzano, reo confesso del ... Scrive rainews.it
Paolo Taormina ucciso a Palermo: autopsia conferma colpo a bruciapelo, il padre: “Voglio incontrare killer” - “Voglio sapere perché ha sparato a mio figlio”: il padre di Paolo Taormina parla dopo l’autopsia che conferma il colpo a bruciapelo con un proiettile ... Riporta fanpage.it
Il film del delitto di Paolo Taormina, il presunto assassino riconosciuto da Tik Tok - ] ... Si legge su blogsicilia.it