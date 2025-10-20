Paolo suicida per colpa dei bulli Il ministero | La scuola sminuì

Dopo poche ore avrebbe dovuto cominciare l'anno scolastico. E, sotto le coperte, deve aver pensato ai compagni, alle prese in giro, ai prof a sminuire tutto: «Ma su, non è nulla». Paolo Mendico, 14 anni, di Santi Cosma e Damiano (Latina) si è suicidato la notte prima del primo giorno di scuola, impiccandosi in casa. Come a dire: non ce la faccio a passare un altro anno così. Lo chiamavano Nino D'Angelo per via del caschetto biondo o «femminuccia, Paoletta» per i capelli lunghi. Non semplici battutine ma vero e proprio bullismo, reiterato, pungente. Ora, a poco più di un mese, il Ministero dell'Istruzione conferma il reato. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Paolo suicida per colpa dei bulli. Il ministero: "La scuola sminuì"

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Paolo Mendico, suicida a 14 anni per bullismo: il ministero contro la scuola. Chiuse le ispezioni, a breve le contestazioni al personale #ANSA - X Vai su X

Damiano David, al concerto la lettera a Paolo Mendico, morto suicida perché vittima di bullismo: «Il male fatto dalle parole lascia cicatrici invisibili, scusaci tanto» VIDEO - facebook.com Vai su Facebook

Paolo suicida per colpa dei bulli. Il ministero: "La scuola sminuì" - Ispezioni concluse, ora le contestazioni a docenti e preside: rischio di sospensioni e licenziamenti. Riporta ilgiornale.it

Il 14enne suicida: "Fu vittima dei bulli". Sanzioni alla scuola - LATINALa sua tragica storia aveva scosso tutta l’Italia: Paolo Mendico, studente di appena 14 anni di Santi Cosma e Damiano, in provincia di Latina, si era tolto la vita a settembre all’inizio del nuo ... Si legge su quotidiano.net

Paolo Mendico suicida a 14 anni dopo il bullismo, la conferma degli ispettori di Valditara: l’ipotesi delle sanzioni per i docenti che sottovalutarono - Le conclusioni dell'ispezione disposta dal ministero dopo la tragedia a Santi Cosma e Damiano. Riporta msn.com