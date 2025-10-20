Paolo Rossi duro dopo Como Juve | È una squadra in caduta libera! Mai avuto la percezione di poter recuperare la Juventus ha perso tutto perché… – VIDEO

Paolo Rossi ha analizzato così la sconfitta della Juve contro il Como nella nuova puntata di Ma che partita hai visto su . Nella puntata di “Ma che partita hai visto?” dopo Como Juve sul canale Youtube di , il giornalista Paolo Rossi ha analizzato così il KO per 2-0 dei bianconeri di Igor Tudor. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da (@com) PAROLE – «Non ho mai avuto la percezione che questa squadra oggi potesse recuperare, se non sulla base dell’irrazionalità da tifoso. Oggi ha perso tutto la Juve: sulla corsa, sulle idee, sui contrasti, sugli equilibri. Il Como ha meritato la vittoria, ma avevamo il tempo per fare tutto e non siamo riusciti a fare nulla. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

