Paolo Rossi duro dopo Como Juve | È una squadra in caduta libera! Mai avuto la percezione di poter recuperare la Juventus ha perso tutto perché… – VIDEO

Juventusnews24.com | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Paolo Rossi ha analizzato così la sconfitta della Juve contro il Como nella nuova puntata di Ma che partita hai visto su . Nella puntata di “Ma che partita hai visto?” dopo Como Juve sul canale Youtube di , il giornalista Paolo Rossi ha analizzato così il KO per 2-0 dei bianconeri di Igor Tudor. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da (@com) PAROLE – «Non ho mai avuto la percezione che questa squadra oggi potesse recuperare, se non sulla base dell’irrazionalità da tifoso. Oggi ha perso tutto la Juve: sulla corsa, sulle idee, sui contrasti, sugli equilibri. Il Como ha meritato la vittoria, ma avevamo il tempo per fare tutto e non siamo riusciti a fare nulla. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

paolo rossi duro dopo como juve 200 una squadra in caduta libera mai avuto la percezione di poter recuperare la juventus ha perso tutto perch2338230 8211 video

© Juventusnews24.com - Paolo Rossi duro dopo Como Juve: «È una squadra in caduta libera! Mai avuto la percezione di poter recuperare, la Juventus ha perso tutto perché…» – VIDEO

Argomenti simili trattati di recente

paolo rossi duro dopoFederica Cappelletti, moglie di Paolo Rossi e presidente della Serie A femminile: «Il mio calcio, da Pablito alle donne» - da presidente della Divisione di Serie A di calcio femminile, che prenderà il via oggi - Segnala ilgazzettino.it

paolo rossi duro dopoJuve Milan 0-0: il sottile confine tra riprenderci e… affondare | La Juve a freddo – VIDEO di Paolo Rossi - affondare». Come scrive juventusnews24.com

Paolo Rossi: «Un vecchio vecchio gangster mi aiutò: dopo tre figlie e tre mogli sono sposato con il teatro» - “Anche se mio nonno, attore, mi disse avrei avuto un futuro nella chimica. ilmattino.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Paolo Rossi Duro Dopo