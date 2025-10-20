Paolo Pellegatti è il nuovo dirigente della polizia di frontiera di Bologna
Cambio al vertice per la polizia di frontiera di Bologna.?Da oggi, 20 ottobre, il primo dirigente della polizia di Stato, Paolo Pellegatti, assume la direzione dell’VIII zona di polizia di frontiera, subentrando alla dottoressa Rosa Maria Preteroti, collocata in quiescenza dopo una lunga carriera. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
