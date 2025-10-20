Paolo Mieli e la candidata palestinese in leggero sovrappeso | bufera social lei replica

Bufera social contro il giornalista Paolo Mieli per le sue parole su Souzan Fatayer – la docente e mediatrice culturale di origine palestinese candidata al Consiglio regionale della Campania con Alleanza Verdi Sinistra – pronunciate nella puntata del 20 ottobre di ‘ 24 Mattino ‘ su Radio 24. Ondata di polemica e indignazione nei confronti dell’ex direttore del Corriere della Sera, accusato di aver pronunciato dichiarazioni offensive su Fatayer. “La palestinese napulitana candidata in leggerissimo sovrappeso”. Questo è Paolo Mieli e anche un po’ lo stato del giornalismo nel paese. pic.twitter.com4agWg28FE2 — Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) October 20, 2025 Cosa ha detto Paolo Mieli. 🔗 Leggi su Lapresse.it

