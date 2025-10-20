Paolo Mieli e la candidata palestinese in leggero sovrappeso | bufera social lei replica
Bufera social contro il giornalista Paolo Mieli per le sue parole su Souzan Fatayer – la docente e mediatrice culturale di origine palestinese candidata al Consiglio regionale della Campania con Alleanza Verdi Sinistra – pronunciate nella puntata del 20 ottobre di ‘ 24 Mattino ‘ su Radio 24. Ondata di polemica e indignazione nei confronti dell’ex direttore del Corriere della Sera, accusato di aver pronunciato dichiarazioni offensive su Fatayer. “La palestinese napulitana candidata in leggerissimo sovrappeso”. Questo è Paolo Mieli e anche un po’ lo stato del giornalismo nel paese. pic.twitter.com4agWg28FE2 — Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) October 20, 2025 Cosa ha detto Paolo Mieli. 🔗 Leggi su Lapresse.it
News recenti che potrebbero piacerti
La frase, pronunciata nel contenitore radiofonico mattutino di Radio 24, l'emittente radiofonica del gruppo 24Ore, inizialmente fa pensare ad un clamoroso svarione, ad un «fischi per fiaschi», ad una parola di troppo. E invece no, Paolo Mieli, uno giornalisti e s - facebook.com Vai su Facebook
“La palestinese napulitana candidata in leggerissimo sovrappeso”. Questo è Paolo Mieli e anche un po’ lo stato del giornalismo nel paese. - X Vai su X
“La palestinese in leggerissimo sovrappeso”: Paolo Mieli definisce così Souzan Fatayer candidata in Campania con Avs - In onda su "24 Mattino" le parole del giornalista e saggista Paolo Mieli contro la candidata di Avs Souzan Fatayer, esponente della comunità ... fanpage.it scrive
Paolo Mieli: “A Napoli AVS candida Souzan Fatayer, la palestinese napulitana che esalta Hamas. Una signora in leggerissimo sovrappeso” - Durante la trasmissione “24 Mattino” su Radio24 del 20 ottobre, il giornalista Paolo Mieli ha definito Souzan Fatayer, ... Come scrive blitzquotidiano.it
Mieli ironizza sulla palestinese candidata in Campania: «In leggerissimo sovrappeso» - Dopo aver datop più di un anno fa della «pompeiana esperta» a Maria Rosaria Boccia, il giornalista ha definito «signora in leggerissimo sovrappeso» la palestinese Sou ... Secondo msn.com