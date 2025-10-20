Paolo Mieli e il body shaming contro Souzan Fatayer | Palestinese napulitana in sovrappeso

Non ne ha azzeccata una il pur navigatissimo Paolo Mieli nel corso della trasmissione 24 Mattino, in onda stamane su Radio24. Mieli è nato da madre cristiana e padre ebreo, “ebreo nel cuore”, come ha avuto modo di dire di sé. Su Radio 24 è partito in sordina, minimizzando le violenze che. 🔗 Leggi su Napolitoday.it