Paolo Mendico procedimento disciplinare per tre professori | Non hanno fatto abbastanza

Latina, 20 ottobre 2025 – Il ministero dell’Istruzione stringe il cerchio dopo il suicidio del 14enne Paolo Mendico. Gli ispettori, chiamati ad accertare eventuali responsabilità del personale dell’Iti Antonio Pacinotti in merito ai presunti episodi di bullismo sullo studente, hanno consegnato il loro dossier all’Ufficio regionale del Lazio. Secondo quanto emerge, le verifiche ministeriale ha accertato le prevaricazioni subite dal ragazzo a scuola, denunciate dalla famiglia, di fronte alle quali il personale scolastico non avrebbe fatto abbastanza. Sarebbero già partite in particolare contestazioni disciplinari per tre docenti, che lavorano tra la sede dell’istituto a Fondi e la succursale dislocata nel paese di Paolo, Santi Cosma e Damiano, frequentata dal 14enne. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

