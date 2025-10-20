Paolo Mendico procedimento disciplinare per tre professori | Non hanno fatto abbastanza
Latina, 20 ottobre 2025 – Il ministero dell’Istruzione stringe il cerchio dopo il suicidio del 14enne Paolo Mendico. Gli ispettori, chiamati ad accertare eventuali responsabilità del personale dell’Iti Antonio Pacinotti in merito ai presunti episodi di bullismo sullo studente, hanno consegnato il loro dossier all’Ufficio regionale del Lazio. Secondo quanto emerge, le verifiche ministeriale ha accertato le prevaricazioni subite dal ragazzo a scuola, denunciate dalla famiglia, di fronte alle quali il personale scolastico non avrebbe fatto abbastanza. Sarebbero già partite in particolare contestazioni disciplinari per tre docenti, che lavorano tra la sede dell’istituto a Fondi e la succursale dislocata nel paese di Paolo, Santi Cosma e Damiano, frequentata dal 14enne. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Altri contenuti sullo stesso argomento
Chiuse le indagini del Ministero sul caso di Paolo Mendico, partono le contestazioni disciplinari per il personale docente. Dunque, le segnalazioni ci sono state e sono state prese alla leggera. Qualsiasi azione venga ora intrapresa non riporterà in vita il giova - facebook.com Vai su Facebook
Paolo Mendico, suicida a 14 anni per bullismo: il ministero contro la scuola. Chiuse le ispezioni, a breve le contestazioni al personale $ANSA ansa.it/sito/notizie/c… - X Vai su X
Paolo Mendico, procedimento disciplinare per tre professori: “Non hanno fatto abbastanza” - L’indagine nella scuola frequentata dal 14 morto suicida accerta gli episodi di bullismo, tre docenti sotto la lente del Ministero. Segnala quotidiano.net
Suicidio Paolo Mendico: pronta la contestazione disciplinare per tre docenti, perchè “non avrebbero fatto abbastanza” - In seguito al suicidio del 14enne Paolo Mendico, l'ispezione del Ministero dell'Istruzione ha confermato che il ragazzo fu vittima di bullismo. Si legge su orizzontescuola.it
Paolo Mendico suicida a 14 anni, tre prof rischiano la sospensione: «Non hanno fatto il possibile per arginare il bullismo» - Potrebbero essere tre i docenti per i quali, nei prossimi giorni, scatteranno contestazioni disciplinari in relazione alla morte di Paolo Mendico, il quattordicenne che lo scorso settembre ... msn.com scrive