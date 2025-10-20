Paolo Mendico il fratello Ivan | Le nostre denunce furono prese alla leggera Speriamo di sapere i nomi dei responsabili prima di Natale

«L?azione del ministro Valditara è il segnale che le istituzioni non hanno abbandonato Paolo». Ivan Mendico parla con voce ferma ma piena di emozione. È il. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Paolo Mendico, il fratello Ivan: «Le nostre denunce furono prese alla leggera. Speriamo di sapere i nomi dei responsabili prima di Natale»

Leggi anche questi approfondimenti

Gli ispettori del Ministero dell’Istruzione hanno concluso le verifiche al Pacinotti di Fondi. Come riporta “Repubblica”, hanno ascoltato docenti e personale, acquisito documenti e ricostruito i mesi in cui Paolo Mendico — 14 anni — viveva il suo inferno silenzios - facebook.com Vai su Facebook

Paolo Mendico, suicida a 14 anni per bullismo: il ministero contro la scuola. Chiuse le ispezioni, a breve le contestazioni al personale #ANSA - X Vai su X

Paolo Mendico, il fratello Ivan: «Le nostre denunce furono prese alla leggera. Speriamo di sapere i nomi dei responsabili prima di Natale» - «L’azione del ministro Valditara è il segnale che le istituzioni non hanno abbandonato Paolo». Da msn.com

Paolo Mendico, il fratello Ivan: «Le nostre denunce furono prese alla leggera. Ora ci dicano la verità e i nomi dei responsabili» - «L’azione del ministro Valditara è il segnale che le istituzioni non hanno abbandonato Paolo» ... Secondo msn.com

Suicidio Paolo Mendico, le ispezioni del Ministero confermano: fu vittima di bullismo - Leggi su Sky TG24 l'articolo Suicidio Paolo Mendico, le ispezioni del Ministero confermano: fu vittima di bullismo ... Lo riporta tg24.sky.it