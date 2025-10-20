Paolo Mendico i genitori del 14enne | Il gesto estremo per colpa del bullismo ora è ufficiale | bisogna capire chi è il responsabile
La famiglia Mendico continua a vivere un dolore profondo dopo la tragica morte del quattordicenne Paolo, che a settembre si è tolto la vita a Santi Cosma e Damiano, in provincia di Latina.. 🔗 Leggi su Leggo.it
Chiuse le indagini del Ministero sul caso di Paolo Mendico, partono le contestazioni disciplinari per il personale docente. Dunque, le segnalazioni ci sono state e sono state prese alla leggera. Qualsiasi azione venga ora intrapresa non riporterà in vita il giova - facebook.com Vai su Facebook
Paolo Mendico, suicida a 14 anni per bullismo: il ministero contro la scuola. Chiuse le ispezioni, a breve le contestazioni al personale $ANSA ansa.it/sito/notizie/c… - X Vai su X
Genitori di Paolo Mendico, 14enne suicida vittima di bullismo: “La preside mai incontrata, parlavamo solo con la vice” - I genitori di Paolo Mendico, 14enne suicida per bullismo, denunciano di non aver mai incontrato la preside, parlavano solo con la vice preside. Riporta la7.it
Paolo Mendico, i genitori del 14enne: «Il gesto estremo per colpa del bullismo, ora è ufficiale: bisogna capire chi è il responsabile» - La famiglia Mendico continua a vivere un dolore profondo dopo la tragica morte del quattordicenne Paolo, che a settembre si è tolto la vita a Santi Cosma e Damiano, in provincia di ... Come scrive msn.com
Paolo Mendico, procedimento disciplinare per tre professori: “Non hanno fatto abbastanza” - L’indagine nella scuola frequentata dal 14 morto suicida accerta gli episodi di bullismo, tre docenti sotto la lente del Ministero. Lo riporta quotidiano.net