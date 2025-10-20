Paolo Mendico i genitori del 14enne | Il gesto estremo per colpa del bullismo ora è ufficiale | bisogna capire chi è il responsabile

La famiglia Mendico continua a vivere un dolore profondo dopo la tragica morte del quattordicenne Paolo, che a settembre si è tolto la vita a Santi Cosma e Damiano, in provincia di Latina.. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Paolo Mendico, i genitori del 14enne: «Il gesto estremo per colpa del bullismo, ora è ufficiale: bisogna capire chi è il responsabile»

Chiuse le indagini del Ministero sul caso di Paolo Mendico, partono le contestazioni disciplinari per il personale docente. Dunque, le segnalazioni ci sono state e sono state prese alla leggera. Qualsiasi azione venga ora intrapresa non riporterà in vita il giova - facebook.com Vai su Facebook

Paolo Mendico, suicida a 14 anni per bullismo: il ministero contro la scuola. Chiuse le ispezioni, a breve le contestazioni al personale $ANSA ansa.it/sito/notizie/c… - X Vai su X

Genitori di Paolo Mendico, 14enne suicida vittima di bullismo: “La preside mai incontrata, parlavamo solo con la vice” - I genitori di Paolo Mendico, 14enne suicida per bullismo, denunciano di non aver mai incontrato la preside, parlavano solo con la vice preside. Riporta la7.it

Paolo Mendico, procedimento disciplinare per tre professori: “Non hanno fatto abbastanza” - L’indagine nella scuola frequentata dal 14 morto suicida accerta gli episodi di bullismo, tre docenti sotto la lente del Ministero. Lo riporta quotidiano.net