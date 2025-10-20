Paolo Ciavarro | Dopo la morte di mamma Eleonora Giorgi io e mio fratello Andrea ci siamo ritrovati e oggi siamo inseparabili
A pochi giorni dal compleanno suo e della madre, che hanno sempre festeggiato insieme, il figlio dell’attrice la ricorda: «Ero abituato a passare ore al telefono con lei, di colpo mi sono ritrovato molto solo. C’era una forte affinità tra noi». 🔗 Leggi su Vanityfair.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Ha vissuto anni molto intensi e presto festeggerà il primo compleanno senza la sua amata mamma… A #Verissimo, Paolo Ciavarro! ? - facebook.com Vai su Facebook
Paolo Ciavarro a Verissimo dopo la morte di Eleonora Giorgi: "Ho ritrovato mio fratello" - Il figlio di Massimo Ciavarro ha raccontato a Silvia Toffanin com'è la vita senza sua madre, scomparsa otto mesi fa a causa di un tumore ... Si legge su corrieredellosport.it
Paolo Ciavarro: «La morte di mia mamma Eleonora Giorgi mi ha fatto riavvicinare a mio fratello» - Il presentatore è tornato a raccontare i suoi sentimenti dopo la scomparsa della madre a marzo: «Festeggiavamo il compleanno assieme, ora sarà diverso» ... Lo riporta msn.com
Paolo Ciavarro a Verissimo: “La sofferenza dopo la morte di mia madre si trasforma”/ “Piango ancora spesso” - Paolo Ciavarro in lacrime a Verissimo: "Mi manca mia madre, soffro ancora tanto per lei" ... Riporta ilsussidiario.net