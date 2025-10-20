Paolo Borgio nominato alla guida di Macfrut prossimo passo la nomina del Comitato tecnico e scientifico
Si rafforza la squadra di Macfrut con la nomina di Paolo Borgio alla guida della fiera internazionale della filiera dell’ortofrutta. Figura di primo piano nel comparto fieristico, vanta una specifica competenza nel settore del food con importanti incarichi in Fiera Milano nell’ambito del. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
