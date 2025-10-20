Panorami mozzafiato segreti ed inseguimenti | The Iris Affair sbarca su Sky

Serie TV. Ci sono storie che ti catturano fin dai primi secondi, e The Iris Affair è una di queste. Un codice segreto, una mente geniale e un pericolo invisibile che si muove nell’ombra: è da qui che parte la nuova serie Sky Original, firmata da Neil Cross, già creatore del cult Luther. Ma stavolta niente Londra grigia e piovosa — il mistero si tinge dei colori dell’Italia più luminosa, quella delle coste sarde e delle piazze fiorentine, dei borghi antichi e dei panorami mozzafiato. Un thriller che combina tecnologia, spionaggio e psicologia, portando sullo schermo una protagonista forte, complessa e costretta a fuggire per salvare se stessa e ciò che ha scoperto. 🔗 Leggi su Tvzap.it

