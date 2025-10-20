Panico a scuola | al Barozzi di Modena spruzzato di nuovo lo spray al peperoncino
Modena, 20 ottobre 2025 – Ancora un episodio di spray al peperoncino spruzzato al Barozzi, l’istituto superiore con sede in viale Monte Kosica. Al secondo piano dell’istituto, a metà mattina è stata nebulizzata la bomboletta con la sostanza urticante. Per precauzione, il personale scolastico ha fatto evacuare la scuola: sul posto sono arrivate a sirene spiegate un’automedica e diverse ambulanze. Sono stati controllati 39 studenti che avevano accusato sintomi da intossicazione ma nessuno di loro è stato portato al pronto soccorso. La polizia sta svolgendo accertamenti. Pestaggio al Corni. La rete degli studenti:: "Subito un confronto per trovare soluzioni" Si tratta dell’ ennesimo caso nella stessa scuola, ma è purtroppo un fenomeno che si allaga a macchia d’olio in tutta Italia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
